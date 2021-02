Mysterie Tinneke opgelost

Steve Wright uit Schotland postte op facebook een oproep voor meer informatie over een foto die hij in het archief van zijn grootoom Vic Perkins had gevonden. Al snel kwam er een antwoord. “Het gaat om Tinneke Schrooten uit Kaulille en haar zus Mia,” weten ze bij heemkring De Klaveren Heer in Kaulille.

Steve Wright hoopte dat er in Hamont-Achel of Kaulille iemand was die deze twee dames kende. En hij vroeg zich af of de dames nog leven waren. “De oorlogsfoto‘s van mijn overleden grootoom Vic Perkins, sergeant bij de Royal Electrical and Mechanical Engineers (REME), die in mei en juni 1945 in Hamont en Kaulille verbleef, trokken mijn aandacht. Vooral de foto met een boodschap van Tineke gedateerd op 17 juni 1945 in Kaulille,” liet Steve weten.

De Heemkring Kaulille beantwoordde het schrijven van Steve en plaatste zelf een oproep op haar facebook: Dear Steve Wright, I have posted your request on the facebookpage of the local history circle of Kaulille. Hopefully there is someone who can help you.

Erg snel kreeg de vraag ‘Wie is Tinneke’ een antwoord. “Het gaat om Tinneke Schrooten uit Kaulille en haar zus Mia,” weten ze bij heemkring De Klaveren Heer uit Kaulille. Mia is reeds overleden. Tinneke Schrooten is gehuwd met Jan Van Gerven en woont sinds 1977 in Kaulille.

 RDr