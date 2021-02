GINGELOM

Op de Kasteelstraat in Gingelom (Jeuk) is zaterdagvoormiddag omstreeks 11.30 uur een truck met oplegger in de gracht terechtgekomen. Vermoedelijk had de bestuurder Jurgen N. (24) uit Tongeren die voor de Firma Roosen - Borgh uit Zichen-Zussen-Bolder groenafval vervoerde moeten uitwijken waardoor hij in de mulle ondergrond naast de weg terecht kwam.