PARCOURS. De Omloop Het Nieuwsblad 2021: 200,5 kilometer, 13 hellingen en 9 kasseistroken

Die eerste koersjes in Frankrijk en de Verenigde Arabische Emiraten waren slechts voorspel: zaterdag en zondag begint het échte werk met het Belgische Openingsweekend. Zoals de traditie het wil, bijt de Omloop Het Nieuwsblad de spits af op zaterdag 27 februari. En meteen krijgen we alles waar de échte wielerliefhebber zo van houdt: 200 kilometer over kleine wegeltjes door het Vlaamsche land, gekruid met 13 nijdige hellingen en 9 typische kasseistroken. We overlopen de belangrijkste punten van het parcours.