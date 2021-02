Vrouw behangt slaapkamer van vriend met bewijs van zijn overspel

Emely vertelde haar vriend dat ze een verrassing voor hem had, maar besloot niet op hem te wachten om haar “meesterwerk” te onthullen. Daarna blokkeerde ze hem zodat hij haar niet meer kon contacteren omdat ze hem geen kans meer wilde geven om haar te manipuleren. Dat probeerde hij wel nog om zijn vreemdgaan te ontkennen. “Ik dacht bij mezelf: hoe kun je het nog ontkennen”, aldus Emely in een reactie op haar video.

De jonge vrouw bespeurde de eerste tekenen van ontrouw toen hij haar vroeg een ex van hem te blokkeren op sociale media. “Bleek dat hij voortdurend tegen haar praatte om haar terug te winnen. En telkens toen ik maar in de nabijheid van zijn gsm kwam, begon hij te flippen”, klinkt het. “Dat was raar. Hij wilde ook nooit berichtjes lezen als ik erbij was. Hij zei ook dat ik gek en paranoïde was toen ik vroeg of hij me bedroog.”

Emely wil haar verhaal vooral delen om mensen te helpen die zich ook in zo’n situatie bevinden. Intussen krijgt ze ook heel wat steunberichten op sociale media.