Taylor Swift gooit de handdoek en schrapt tournee: “Het spijt me vreselijk”

“Ik hou ervan om goed nieuws met jullie te delen. Spreken over slecht nieuws is niet mijn favoriete bezigheid. Het spijt me enorm, maar ik kan mijn uitgestelde shows niet opnieuw inplannen.” Taylor Swift kroop zelf in de pen om de annulatie van haar Lover Fest-tournee aan te kondigen. Die werd al uitgesteld, maar door de aanhoudende coronacrisis is het niet meer mogelijk om nieuwe data te vinden.

LEES OOK. Eerste headliner zegt af voor Rock Werchter

“Fans konden hun geld al terugvragen, maar hielden toch vast aan hun ticket”, schrijft Swift. “Ook ik hield vast aan het idee dat het toch nog zou lukken. Maar niemand weet hoe het muzieklandschap er in de nabije toekomst zal uitzien. Ik ben erg teleurgesteld en ik mis jullie.”

Swifts tournee stond eerst gepland voor 2020 en telde zeventien concerten verspreid over Europa en de VS. In ons land stond Werchter Boutique op de agenda. Of Boutique dit jaar doorgaat, en of Swift er dan volgend jaar haar headlinershow komt inhalen, is nog niet duidelijk.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(dvg)