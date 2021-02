Eerste headliner zegt af voor Rock Werchter

Vorig jaar was het grote publiektrekker Pearl Jam die als eerste verstek gaf. Deze keer neemt Thom Yorke van Radiohead de beslissing: de Britse muzikant – het brein van Radiohead – zegt zijn show op Rock Werchter af. Dat laat de festivalorganisatie weten via haar online kanalen.

LEES OOK. Opnieuw geen Graspop. Wat doen andere festivals?

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook in 2020 stond Thom Yorke op de affiche met zijn zijproject Tomorrow’s Modern Boxes. Toen blies Rock Werchter zelf de vierdaagse af, nu trekt Yorke er op eigen houtje de stekker uit. Hij annuleert al zijn optredens die deze zomer in Europa en het Verenigd Koninkrijk op de agenda stonden.

Of andere artiesten Yorkes voorbeeld zullen volgen, is koffiedik kijken. De organisatie in Werchter wacht op een beslissing van de overheid om te beslissen of haar festivals dit jaar kunnen plaatsvinden. Die knoop wordt midden maart doorgehakt. Eerder liet festivalbaas Herman Schueremans weten dat hij een latere datum niet uitsluit.

(dvg)