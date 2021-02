Iga Swiatek heeft na Roland Garros haar tweede titel beet na winst in Adelaide

De Poolse Iga Swiatek (WTA 18) heeft het WTA-toernooi in het Australische Adelaide (hard/535.530 dollar) op haar naam geschreven.

In de finale was het vijfde reekshoofd te sterk voor de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 12), het tweede reekshoofd. Het werd 6-2 en 6-2 na een uur en zes minuten tennis.

De 19-jarige Swiatek stuntte vorig jaar door Roland Garros op haar naam te schrijven na winst in de finale tegen Sofia Kenin. Het was haar eerste en tot vandaag enige WTA-titel. Op de voorbije Australian Open ging Swiatek er in de achtste finales uit tegen de Roemeense topper Simona Halep.

De 23-jarige Bencic blijft voorlopig steken op zes WTA-titels (waarbij twee 125K-toernooien).