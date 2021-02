In de Sint Servatiuskerk in Diepenbeek-centrum is zaterdagochtend afscheid genomen van Niels Vandersmissen (19). — © Sven Dillen / rr

In de Sint Servatiuskerk in Diepenbeek-centrum is zaterdagochtend afscheid genomen van Niels Vandersmissen. De 19-jarige leerling van de provinciale school in Diepenbeek verongelukte afgelopen maandag toen hij op de terugweg van een avondje autosleutelen in Wellen werd aangereden en zijn auto in de gracht belandde. De bestuurder van het andere voertuig testte achteraf positief op alcohol.