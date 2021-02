LIVE. Kan Truienaar Tim Wellens zijn goede vorm verzilveren in de Omloop Het Nieuwsblad?

Vandaag wordt met de Omloop Het Nieuwsblad het startschot gegeven van het Vlaamse wielervoorjaar. Het is helaas zonder publiek maar de meer dan 200 kilometer over dertien nijdige hellingen en negen lastige kasseistroken geven het leven wat meer kleur, in deze donkere tijden. Omstreeks 11u beginnen de heren eraan in Gent. De aankomst is voorzien om 16u15 op de Onderwijslaan in Ninove. Dan kennen we de opvolger van Jasper Stuyven. Bij ons zit u op de eerste rij om geen seconde van deze koers te missen.