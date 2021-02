Hanne openhartig na beslissing Klaasje: wilde ook zij K3 verlaten?

K3 was deze week te gast in het Nederlandse praatprogramma Jinek. Klaasje vertelde waarom ze de beslissing nam om te stoppen met de groep, maar ook Hanne maakte duidelijk dat er twijfels waren.

Het is opnieuw tijd voor een seizoen van ‘K2 zoekt K3’, want enkele weken geleden liet Klaasje weten te willen stoppen met K3. Dus wordt er op zoek gegaan naar een vervanger. En dat mag voor de verandering deze keer ook een jongen zijn.

Klaasje vertelde afgelopen week bij Jinek dat ze besefte dat er nog zoveel dingen waren die ze wou doen. Journaliste Eva Jinek vroeg ook of er bij de andere twee twijfels waren na het nieuws. Hanne reageerde: “Ik had dat een beetje. Toen Klaasje en ik het gesprek hadden, vroeg ik me achteraf wel af of het nog ging werken om nog eens iemand te zoeken. En wat wil ík eigenlijk?”

Maar voor Hanne was de keuze toch snel gemaakt. Zij stopt niet en wil het verhaal bij K3 verder zetten met Marthe. “Ik zie het mezelf nog heel wat jaren doen”, zei ze. “Voor mij was het nog niet op. Maar ik heb wel even gedacht: als Klaasje wil stoppen, moet ik dan ook niet even nadenken over wat ik wil met mijn leven?”

(sgg)