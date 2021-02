Ronnie O’Sullivan leek de wanhoop nabij, maar staat op uit de dood en is alweer een snookerrecord rijker

Aanvankelijk zag het er nochtans niet zo goed uit voor “The Rocket”. Met breaks van 109 en 87 zette Hawkins de wereldkampioen op een 0-3 achterstand.

O’Sullivan vond het dan welletjes geweest en won vijf frames op rij, waarbij hij breaks van 83, 75, 90 en 79 wegpotte. Met een 81 break spartelde “The Hawk” nog even tegen, waarna hij na een fel bevochten tiende frame op zwart alsnog het hoofd moest buigen.

“In het begin was ik helemaal niet bij de les en zo werd het een lastige partij”, besefte O’Sullivan. “Na de pauze ging het gelukkig beter. Het laatste frame spande erom. Het zag ernaar uit dat het 5-5 ging worden, maar Barry had pech bij een canon op het rode pak.”

Record

In zijn 57e finale van een rankingtoernooi, een evenaring van het record van Stephen Hendry, neemt O’Sullivan het zondag in een best of 19 op tegen zijn landgenoot Kyren Wilson (ATP-5) of de Schot John Higgins (ATP-6).

Zesvoudig wereldkampioen O’Sullivan kan zijn record van 37 titels nog wat aandikken. Vorige week lukte hem dat in Newport net niet. In de finale van het Welsh Open moest hij toen erg verrassend met 9-8 de duimen leggen voor de Noord-Ier Jordan Brown (WS-45). Het Players Championship won O’Sullivan al in 2018 en 2019. Met een derde zege zou hij alleen recordhouder worden.

De toernooiwinnaar krijgt een cheque van 125.000 pond (144.000 euro) overhandigd, de runner-up wordt 50.000 pond (57.500 euro) rijker. Dankzij zijn finaleplaats blijft O’Sullivan al zeker de nummer twee van de wereld, op ruime afstand van Judd Trump en net voor de Australiër Neil Robertson. Luca Brecel, niet geplaatst voor het Players Championship, zakt één plaatsje: van 36 naar 37.