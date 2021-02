“Ik pik niet langer dat men alleen mij de zwartepiet toeschuift voor het zonnepanelendebacle. Het is de N-VA die de digitale meter met de karwats door het parlement heeft gejaagd na mijn vertrek naar Oostende.” Dat zegt gewezen minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) zaterdag in een interview in De Tijd.