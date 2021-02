Stijgende trend in de coronacijfers zet zich door

Tussen 20 en 26 februari werden elke dag gemiddeld 137,9 personen opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19, wat een stijging van 16 procent betekent in vergelijking met de zevendaagse periode ervoor.

In totaal liggen er nu volgens de meest recente cijfers op het dashboard 1.838 mensen in het ziekenhuis (+4 procent), waarvan er 400 intensieve zorgen nodig hebben (+8 procent). Dat blijkt zaterdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 17 en 23 februari werden er dagelijks gemiddeld 2.372,9 nieuwe besmettingen vastgesteld, een stijging met 25 procent in vergelijking met de week voordien. Het is de zesde dag op rij dat het aantal besmettingen stijgt. In totaal raakten in ons land, sinds de start van de pandemie, al 766.654 mensen besmet.

In diezelfde periode van 17 tot 23 februari werden alles samen 38.808,4 testen afgenomen, 3 procent minder in vergelijking met de periode voordien. De positiviteitsratio stijgt licht naar 6,7 procent. Ook het reproductiegetal stijgt en bedraagt nu 1,12, wat betekent dat de epidemie nog steeds in kracht toeneemt.

Net zoals de voorbije dagen gaat het met het aantal overlijdens wel de goede richting uit. Tussen 17 en 23 februari lieten dagelijks gemiddeld zo’n 26 mensen het leven, dat is een daling met 34,2 procent. De teller komt in ons land inmiddels uit op 22.034 Covid-19-overlijdens.