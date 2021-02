Gestolen honden van Lady Gaga zijn teruggevonden (en ze leven nog)

De politie van Los Angeles heeft de twee gestolen honden van Lady Gaga teruggevonden. De Franse bulldogs werden woensdag gestolen en de hondenuitlater van de zangeres werd neergeschoten. De politie bevestigde vrijdag dat de dieren “gelokaliseerd en veilig zijn”.

De 30-jarige Ryan Fischer liet Gaga’s honden Koji, Miss Asia en Gustav uit in West Hollywood toen hij werd neergeschoten. De daders wilden de drie honden meenemen, maar Miss Asia kon ontsnappen en werd later ongedeerd teruggevonden. Fischer liep vier schotwonden op, maar zal naar verwachting volledig herstellen.

Lady Gaga had naar verluidt laten weten dat wie de dieren terugbracht, mocht rekenen op een spaarcentje van een half miljoen dollar. De honden werden door een vrouw naar het politiebureau gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe zij aan de honden gekomen is, maar ze zou op het eerste gezicht niks met het incident te maken hebben.

