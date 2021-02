Leren autorijden, bikkelen met haar lief, langsgaan bij de kinesist. En tussendoor even de planeet veroveren. Billie Eilish (19) doet het allemaal in The world’s a little blurry. Zolang de docu over het wunderkind inzoomt op Eilish’ familie en de keerzijde van het sterrendom, is het interessant. Dat de overige twee uur danig aanslepen, trekt zelfs Justin Bieber niet recht.