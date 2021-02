Vijftig jaar geleden kreeg Vlaanderen een eigen parlement. Maar hoe ervaart de Vlaming Vlaanderen? Als vertrouwd gebied of toch eerder als een vage constructie? In deze vierdelige reeks ga ik op zoek naar wat Vlaanderen precies is, en wat een Vlaming nu eigenlijk is. Wie zijn wij en waar willen wij met z’n allen naartoe? Deze aflevering: de canon als gids doorheen de chaos.