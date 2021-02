Een hongertje? Dat dachten deze skydivers ook op vijf kilometer hoogte

De 43-jarige Lori uit de Verenigde Staten heeft drie grote liefdes: zijn vriendin Melissa, skydiven en pizza. Melissa kwam op het idee om dit Italiaanse gerecht op vijf kilometer hoogte te verorberen terwijl ze uit een vliegtuig springen. Met vier skydivevrienden wagen ze de sprong mét een pizzadoos in de hand. Wonder boven wonder slagen de vier pizzalovers erin om de pizza op te smikkelen. Heb jij er ook honger van gekregen?