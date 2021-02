Politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken breidt dierenpolitie fors uit

Om meldingen van dierenwelzijn nog beter te kunnen opvolgen, wordt de cel dierenpolitie van de lokale politiezone Sint-Truiden- Gingelom -Nieuwerkerken uitgebreid van twee naar zeven. Vorig jaar kreeg de politiezone 130 meldingen in functie van dierenwelzijn die resulteerden in 32 inbeslagnames. De problematiek rond dierenwelzijn vergt heel wat specifieke kennis. Voortaan geeft de dierenpolitie ook dierenwelzijnsadvies. Op vraag van de eigenaar kan de dierenpolitie langskomen om te kijken of alles in orde is op vlak van dierenwelzijn.