In Gent was het vrijdag opnieuw erg druk langs de Graslei. De coronamoeheid jaagt de cijfers omhoog, zeker in de Oost-Vlaamse ziekenhuizen. — © fvv

Hasselt

De Britse variant maar ook coronamoeheid stuwen de besmettingscijfers over het hele land omhoog, al is die stijging het minst uitgesproken in Limburg. Tegelijk neemt de druk op de ziekenhuizen toe, ook in Limburg. Bijna 5 procent van de Limburgse 18-plussers kreeg al minstens één dosis van het coronavaccin.