De piano stond stof te vergaren in de kringloopwinkel — © Dirk Vertommen

Heel af en toe kan een mens nog een verborgen schat op de kop tikken. Muziekliefhebber Veerle Deknopper (44) ontdekte in een kringloopcentrum in Mechelen een uitzonderlijke piano van Pleyel, identiek aan die van componist Claude Debussy. Ze betaalde er 60 euro voor. “Terwijl dezelfde na restauratie in Frankrijk te koop staat voor 18.000 euro.”