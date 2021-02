Geert Thaens en Koen Ras: “We hebben hier nu één stal met 24.000 dieren. Dat is niet meer leefbaar.” — © Geert Van Baelen

Peer

Geert Thaens en Koen Ras wilden in Peer hun kippenbedrijf Wilko uitbreiden met extra stallen voor 84.750 vleeskuikens, maar de deputatie weigerde de vergunning. Dat was een klap voor de bedrijfsleiders die in oktober nog met een stalbrand te maken kregen.