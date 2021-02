Erik Buntinx en zijn dochter Linde Buntinx van het Anima Research Center in Alken. “Wellicht in april zullen we hier de eerste testpersonen kunnen inenten met het Chinese vaccin.” — © Boumediene Belbachir

Alken

Het Anima Research Center in Alken gaat 400 testpersonen inenten met een Chinees vaccin. Het is voor het eerst dat er in ons land getest zal worden met een vaccin van een Chinees bedrijf. “Wellicht in april kunnen we in Alken de eerste mensen inenten”, zegt Erik Buntinx van het Anima Research Center.