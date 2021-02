Te veel corona bij Club Brugge: topper tegen AA Gent uitgesteld op basis van Covid-19 protocol

De wedstrijd KAA Gent- Club Brugge van komende zondag 28 februari uit de Jupiler Pro League is door de kalendermanager uitgesteld. Dit gebeurde na een aanvraag van Club Brugge nadat meer dan 7 A-kernspelers positief testen op Covid-19. Conform het Covid-19 Protocol en het bondsreglement diende de club een aanvraag in, waarna de kalendermanager besloot de wedstrijd uit te stellen. Een nieuwe datum wordt later meegedeeld.