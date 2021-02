Geen Slag om Vlaanderen door corona: match op Gent uitgesteld na negen besmettingen bij Club Brugge

Corona zorgt voor nog meer miserie bij Club Brugge. Vrijdag dook nog een nieuwe besmetting op, waardoor Club nu aan negen gevallen in de A-kern zit. Blauw-zwart vroeg én kreeg daarom van de Pro League (conform het Covid-19 Protocol) uitstel voor de verplaatsing naar Gent zondag. Door de uitschakeling in de Europa League is er wel een beetje speling in de kalender, al moet ook de match op Charleroi nog ingehaald worden. 11 en 18 maart worden de vermoedelijke data.

Het coronavirus maakt nog meer slachtoffers bij Club Brugge, waardoor blauw-zwart uitstel vroeg voor de verplaatsing naar Gent zondag. Vrijdag bleek na een nieuwe testronde dat er niemand gerecupereerd werd. Integendeel: het werd nog erger. Na Hans Vanaken, Noa Lang, Mats Rits, Charles De Ketelaere, Stefano Denswil en Matej Mitrovic testte nu ook doelman Ethan Horvath positief op corona. Net als de jonkies Samuel Asoma en Cisse Sandra. En coach Philippe Clement zit net als zijn staff nog steeds in quarantaine. Aangezien donderdag in de Europa League Kiev al pijnlijk duidelijk werd dat Club op z’n tandvlees zit door de vele afwezigen, twijfelden staf en clubleiding niet: liever niet spelen in de Ghelamco Arena. Voor de kalendermakers van de Pro League is het fatale doelpunt van Kiev plots een zegen: op 11 en 18 maart, de 1/8ste finales van de Europa League, komen er extra inhaaldata vrij. Meteen de twee grootste kanshebbers om die ‘coronamatchen’ te spelen.

Ook maart kondigt zich dus razend druk aan voor Club: donderdag 4 maart moet het aan de bak op Standard in de kwartfinale van de Croky Cup, in het weekend van vrijdag 12 zondag 14 maart worden de halve finales afgewerkt indien het zich kwalificeert. En op 24, 27 en 30 maart werken de Rode Duivels drie kwalificatieduels voor het WK 2022 af, waardoor Vanaken, Mignolet, Mechele en misschien ook De Ketelaere de hort op moeten. Tussendoor staan er, als alles ingehaald wordt in maart, in totaal nog vier competitiematchen gepland.

De coronabesmettingen kunnen ook op korte termijn vervelend zijn voor de sportieve ambities en de dubbel. Normaliter zullen Denswil, Mitrovic, Vanaken en mogelijk ook Lang na twee weken quarantaine begin volgende week negatief testen. Ook de technische staf, onder leiding van Clement, is bijna terug. Maar Club kan dan, indien er geen extra besmettingen opduiken, geen uitstel vragen voor de bekermatch op Standard donderdag. Met enkele sleutelspelers die twee weken niet getraind hebben, ziet dat er niet bepaald rooskleurig uit.

Of hoe corona Club Brugge van op drie fronten actief naar énkel de competitie kan dwingen op acht dagen tijd. Pas vanaf volgende zondag, tijdens de thuismatch tegen Zulte Waregem, zal Club dus een beetje op z’n positieven kunnen komen na een rollercoaster van twee weken. En dan maar hopen dat de grootste miserie achter de rug is.