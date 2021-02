Voor ruim 10.000 euro aan achterstallige belastingen geïnd in Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren

Bij een verkeerscontrole vrijdag is voor 10.369 euro aan achterstallige belastingen geïnd. De controle gebeurde door de politie en de Vlaamse Belastingsdienst op drie plaatsen in de gemeente. In totaal passeerden 829 voertuigen de scanner. De belastingsdienst stelde 17 pv’s op. Een auto werd getakeld omdat de bestuurder zijn boete niet kon betalen.

De politie stelde 23 overtredingen vast. Dat ging van het niet dragen van de gordel, vervallen keuring, ontbreken van inschrijvingsbewijs, gebruik van gsm achter het stuur en misbruik van commerciële nummerplaat.

mm