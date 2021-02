Hasselt

In de Brigandestraat is donderdag in de vooravond een inbraak in een huis ontdekt. De dieven hadden de deur opengebroken. Wat er werd gestolen, moet uit een inventaris blijken.

Nog donderdagavond werd een inbraakpoging vastgesteld in een huis op de Nieuwe-Heidestraat in Bokrijk. mm