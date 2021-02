Stoffel Vandoorne start in Formule E met achtste plaats, ploegmaat wint

Stoffel Vandoorne (Mercedes) is vrijdag in Al-Diriyah (Saoedi-Arabië) als achtste gefinisht in de eerste manche van het Formule E-kampioenschap. De zege ging naar de Nederlander Nyck De Vries, een ploegmakker van Vandoorne bij Mercedes. Hij werd op het podium vergezeld door de Italiaan Edoardo Mortara (Rokit Venturi) en de Australiër Mitch Evans (Jaguar).