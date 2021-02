Kimmer Coppejans haalt dubbelfinale op Challenger Gran Canaria

Coppejans en Martos Gornes haalden het in hun halve finale in twee sets (6-2 en 7-5) van het topreekshoofd in het dubbelspel, de Pool Karol Drzewiecki en de Portugees Gonçalo Oliveira.

In de finale zijn de Brit Lloyd Glaspool en de Fin Harri Heliovaara de tegenstanders.

De 27-jarige Coppejans speelde eerder vier dubbelfinales op het Challengercircuit, waarvan de laatste twee aan de zijde van Martos Gornes (in 2019 in Sevilla en vorig jaar in Launceston). Hij verloor ze telkens.

Woensdag sneuvelde de Oostendenaar in de tweede ronde van het enkelspel.