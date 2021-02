PODCAST. Beluister hier de twee delen van ‘De Frituurmoord’

In de nieuwe tweedelige episode van de HBvL-misdaadpodcast ‘Van Moord tot Verdict’ belichten we de Frituurmoord uit 2006. Heb jij een aflevering gemist? Dan kan je die hier opnieuw beluisteren.

Het is 12 juli 2006. Jacky Roussard en zijn echtgenote Manuela hebben er net een drukke dag op zitten in hun frituur in Maaseik. Er is geen vuiltje aan de lucht, tot er plots een luide slag weerklinkt vanop het koertje achter de frituur. Jacky ligt levenloos aan de afvalcontainer. Een hartaanval, gevolgd door een ongelukkige val, zo denkt iedereen. Tot een oplettende verpleger in het ziekenhuis een schokkende ontdekking doet.

Deel 1: De val op de koer

Deel 2: Fatale Liefde

