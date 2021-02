Kunstschaatsster Loena Hendrickx wint met persoonlijk record Challenge Cup in Den Haag

Loena Hendrickx heeft een tweede keer, na 2017, de Challenge Cup kunstschaatsen in Den Haag gewonnen. De 21-jarige Antwerpse was met 69,77 punten al de beste in de korte kür en won vrijdag met 134,91 punten ook de vrije kür. Haar totaalscore van 204,68 punten is een nieuw persoonlijk record. Dat stond sinds 2018 op 204,61. Op het podium werd Hendrickx geflankeerd door de Taiwanese Emmy Ma en de Cypriotische Emelia Zingas (171,30).

Hendrickx kwam vrijdag een belofte na. De kunstschaatsster voerde in het vrije programma van de Challenge Cup de pirouette uit, die ze in de korte kür naliet. In die Biellmannpirouette ging ze zoals beloofd helemaal los. Mede daarmee verzekerde de 21-jarige Hendrickx zich van de zege in een klassieker in het kunstrijden en een persoonlijk record.

Net als daags tevoren bij de korte kür waren er ernstige organisatorische problemen, die de goede reputatie van de Challenge Cup zwaar zal aantasten. Uit het nieuwe, naar verluidt wegens corona niet geteste, computersysteem kwamen niet de noodzakelijke cijfertjes. Daardoor duurde de wedstrijd maar liefst drie en een half uur.

De triomf in Den Haag was voor Hendrickx de generale repetitie voor de wereldkampioenschappen, die over vier weken in Stockholm worden gehouden. Daar zal die Biellmannpirouette, vernoemd naar de Zwitserse rijdster Denise Biellmann, die precies veertig jaar geleden wereldkampioene werd, één van Hendrickx’ sterke punten zijn. Haar beste prestatie op mondiaal niveau boekte Hendrickx in 2018, toen ze bij de wereldtitelstrijd in Milaan negende werd. Daarna brak een periode aan van blessures, die sinds vorig jaar beëindigd lijkt. Wel spreekt de rijdster uit Arendonk nog steeds over een gevoelige rug, maar ze weet ook dat topsporters nu eenmaal op en smal randje leven.

Een positie in de top tien is opnieuw haalbaar. Mogelijk geeft de uitslag van de WK een vertekend beeld van de werkelijke krachtsverhoudingen. Een aantal landen zou wegens de coronapandemie geen afvaardiging naar Stockholm sturen, maar voor zover bekend zijn er momenteel nog geen afzeggingen.