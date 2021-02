Tom Huysmans start 1 maart in vast dienstverband als gemeentelijk financieel directeur

Tom Huysmans (38) uit Heusden-Zolder werd zopas door de gemeenteraad aangesteld als financieel directeur in statutair verband. Dat gebeurde met eenparigheid van stemmen na een positieve evaluatie van zijn proefperiode van één jaar.

De functie van financieel directeur van de gemeente en OCMW - vroeger sprak men van de ontvanger - is zonder meer een topfunctie. Deze ambtenaar is immers verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken van beide instellingen en een erg belangrijke pion en vertrouwenspersoon in de organisatie. Met de ‘vaste benoeming’ van Tom Huysmans krijgt algemeen directeur William Vancleynenbreugel een invloedrijke collega aan zijn zijde.

Tom Huysmans, van Neeroeteren - Maaseik afkomstig, studeerde voor handelsingenieur aan de UHasselt en nadien ook milieuwetenschap en -technologie aan de KULeuven. Met een Erasmusbeurs studeerde hij ook economie aan de universiteit van Rennes in Frankrijk. Na zijn studies werkte hij negen jaar als beleidsmedewerker voor de Vlaamse Milieumaatschappij en in 2015 werd hij diensthoofd van de financiële dienst van de stad Maaseik, waar hij geregeld de financieel directeur verving.

Begin maart 2020 begon hij zijn carrière in Lanaken, nadat hij door de gemeenteraad ‘op proef’ werd aangesteld. Hij liep enkele maanden mee aan de zijde van de pensioengerechtigde Robert Moors, de Kesseltenaar die na een jarenlange dienst op 1 september vorig jaar officieel afscheid nam.