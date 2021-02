Unizo en VBO hebben begrip voor beslissing Overlegcomité om niet te versoepelen

LEES OOK. Overlegcomité last time-out in: “Met deze cijfers kunnen we niet versoepelen”

Unizo-topman Danny Van Assche zegt begrip te hebben voor het uitstel van een week, nu de coronacijfers weer de hoogte in gaan. “Maar er is maar een iets dat ons van deze jojo kan verlossen: vaccinatie”, voegt hij eraan toe. “Dan denk ik dat het tijd wordt dat de overheden aantonen dat ze een versnelling in die vaccinatie kunnen steken. Dan zorgen we ervoor dat de periode van voorzichtig zijn een grens krijgt.”

Van Assche hoopt dat volgende week uiteindelijk wel een exitagenda klaar ligt. “Als de cijfers onder controle blijven, moet volgende week duidelijkheid gegeven worden wanneer welke activiteiten onder welke voorwaarden weer opgestart kunnen worden. En er moet mogelijkheid zijn om een aantal zaken tegen de paasvakantie te starten.” Unizo is wel al tevreden dat de geplande heropening van de niet-medische contactberoepen op 1 maart behouden blijft.

Ook VBO zegt te begrijpen dat de epidemiologische situatie versoepelingen nog niet toelaat. Maar de grootste werkgeversfederatie van het land vraagt de regering wel “de komende dagen volop te benutten om een degelijk en gefaseerd uitstapplan op te stellen”. De gesloten sectoren snakken naar een duidelijk perspectief, luidt het daar.

“De pandemie is nog lang niet voorbij, maar ons mentaal, economisch en maatschappelijk welzijn heeft nood aan perspectief om de inspanningen vol te kunnen houden”, zegt Pieter Timmermans, CEO van het VBO. “De cijfers gaan jammer genoeg weer de verkeerde kant uit, daarom moeten we met z’n allen nogmaals onze moed bijeenrapen en de regels strikt naleven zodat we snel perspectief kunnen bieden aan de samenleving en de gesloten sectoren.”

