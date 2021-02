Drie afhaalpunten voor gratis huisvuilzakken

Alle inwoners die dit jaar gedomicilieerd zijn in de gemeente hebben recht op een tegoed van huisvuilzakken. Je kan je gratis huisvuilzakken nog tot het einde van het jaar afhalen in de AD Delhaize en krantenwinkel Figura in Heers en in de Spar van Mechelen-Bovelingen. In het administratief centrum kun je enkel tijdens de bedeeldagen in de week van 15 maart huisvuilzakken afhalen.

Frank Missotten