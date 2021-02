Tennisser Gilles Simon zet carrière on hold door corona: “De zin ontbreekt om in deze omstandigheden te spelen”

De Franse tennisser Gilles Simon (36) heeft vrijdag aangekondigd dat hij zijn carrière on hold zet. Die beslissing is ingegeven door de huidige omstandigheden vanwege de coronapandemie.

“De zin ontbreekt volledig om te reizen en spelen in deze omstandigheden. Ik ben dan ook jammer genoeg genoodzaakt een pauze in te lassen om me op mentaal vlak te beschermen”, tweette Simon. “Hopend dat het moreel zo snel mogelijk terugkeert. Bedankt aan alle getrouwen voor jullie steun. Tot binnenkort.”

Gilles Simon, momenteel 68ste op de ATP-ranking, is proftennisser sinds 2002. De Fransman, die in 2009 met de zesde plaats zijn hoogste notering bereikte, telt in het enkelspel 14 ATP-titels op zijn palmares. Zijn laatste titel behaalde hij in 2018 in Metz. Hij speelde zijn laatste ATP-finale in 2019 op het toernooi van Queen’s.

Op de voorbije Australian Open werd Simon in de eerste ronde uitgeschakeld door de Griek Stefanos Tsitsipas. Zijn meest recente wedstrijd werkte hij dinsdag af op het ATP-toernooi in Montpellier. Simon ging in de eerste ronde in drie sets onderuit tegen de Oostenrijker Dennis Novak.