Modemerk Karl Lagerfeld gaat behangpapier uitbrengen als ode aan de ontwerper

Modemerk Karl Lagerfeld brengt behangpapier uit dat volledig aan de in 2019 overleden designer is gewijd. In de collectie zitten negen verschillende motieven, gaande van het silhouet van de modeontwerper, zijn originele schetsen en logo’s.

Het behangpapier is gemaakt van waterafstotend en vlamvertragend materiaal. Alle designs zijn een combinatie van zwart en wit, een knipoog naar de outfits van ‘keizer Karl, en hebben een glanzende afwerking.

De rollen kwamen tot stand in samenwerking met het Duitse bedrijf A.S. Création Tapeten AG en zullen te koop zijn in geselecteerde interieurzaken in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika. Hoeveel het kost voor een beetje Karl Lagerfeld aan de muur is niet bekend, de prijs per rol is momenteel niet beschikbaar.

Weetje: Karl Lagerfeld had een passie voor decoreren. Winkels kregen regelmatig een make-over en in 1993 zat hij zelfs al samen met dezelfde Duitse firma om een collectie behangpapier samen te stellen.