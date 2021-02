Avondklok in Wallonië wordt gelijkgetrokken met die van Vlaanderen

De nieuwe avondklok, dezelfde als in Vlaanderen, gaat maandag in. Ook in de Duitstalige Gemeenschap wordt de avondklok verlaat naar 24 uur.

In Brussel verandert er niets en blijft de avondklok wel om 22 uur ingaan, zegt Rudi Vervoort. “Die avondklok heeft ons deze week goed geholpen met al die samenkomsten.”