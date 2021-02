Trek-Segafredo wil in Omloop Het Nieuwsblad spelen met trio Jasper Stuyven, Mads Pedersen en Edward Theuns

“Door omstandigheden en overmacht is Stuyven nog niet tot koersen gekomen”, legt sportdirecteur Steven de Jongh uit. “Normaal gezien was Jasper voorzien voor de Ronde van de Algarve, maar die ging wegens de pandemie niet door. Stuyven is niet de enige in deze situatie. Er komen hier een resem ploegen aan de start met renners die weinig of geen wedstrijdkilometers in de benen hebben.”

Of Stuyven de kopman is, of eerder Mads Pedersen of Edward Theuns, wil De Jongh niet kwijt. “Dat is een vraag naar onze tactiek en die ga ik nu niet beantwoorden. De concurrenten willen ook graag die informatie. Natuurlijk kunnen wij terugvallen op een sterke Mads Pedersen, die al in de Ster van Bessèges actief was. Edward Theuns reed daar ook en kleefde er nog een koers in Spanje aan vast. We zullen anticiperen in de wedstrijd zelf. Het weer zal een bepalende rol spelen. Het wordt wel iets kouder, maar het blijft droog. Dat nodigt wel uit om van in het begin te koersen. Een mooie finale krijgen we sowieso. De uitslag van de Omloop Het Nieuwsblad liegt nooit.” .