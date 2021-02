BK veldlopen wordt open titelstrijd in Park van Laken door afwezigheid titelverdediger

Zondag gaat in het Park van Laken het BK veldlopen door, de eerste en misschien ook enige veldloop van het hele winterseizoen. Soufiane Bouchikhi, de titelverdediger bij de mannen, is er niet bij dit jaar. Bij de vrouwen verdedigt Sofie Van Accom haar titel wel.

Soufiane Bouchikhi is in volle voorbereiding op de marathon van Hamburg op 11 april en het BK past daarom niet in zijn planning. Ook de nummer drie van vorig jaar Isaac Kimeli, die volgende week aantreedt op het EK indoor, past voor de titelstrijd in het veld. Op papier maakt dat van Dieter Kersten, de nummer twee van vorig jaar, de topfavoriet. Ook hij is echter in marathonvoorbereiding en heeft de cross niet specifiek voorbereid. De 37-jarige ouderdomsdeken Lander Tijtgat zou wel eens voor de verrassing kunnen zorgen na zijn vierde plaats vorig jaar.

Bij de vrouwen komen de kampioenen van 2020 (Sofie Van Accom), 2019 (Hanna Vandenbussche) en 2018 (Imana Truyers) allemaal aan de start. Zij lijken het te gaan uitmaken voor de zege. Net als bij de mannen is het koffiedik kijken naar het vormpeil van de favorieten omdat er al een hele winter lang geen wedstrijden hebben plaatsgevonden.

Op de korte cross bij de mannen komt titelverdediger Robin Hendrix niet aan de start omdat hij het EK indoor voorbereidt. Jeroen D’hoedt, Simon Debognies en Valère Hustin delen de favorietenrol. Bij de vrouwen is uittredend kampioene Jenna Wyns opnieuw topfavoriet.