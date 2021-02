Cultuursector na Overlegcomité: “Teleurstelling is compleet”

“De teleurstelling is compleet. Voor het mentaal welzijn van de maatschappij, voor de ontwikkeling van onze jongeren, voor de hard getroffen economische sectoren, voor de mensen die willen en niet meer mogen. Zet het oranje knipperlicht op groen en geef ons een roadmap. Een vooruitzicht naar versoepelingen. Een perspectief op betere tijden. Zodat mensen de maatregelen langer volhouden. We willen volksgezondheid helpen met hun dubbele rol, maar krijgen de kans niet. Mentaal welzijn en crowd control kunnen nochtans hand in hand gaan. Want het wachten duurt lang”, staat te lezen in een persbericht van de actiegroep ‘Sound of Silence’.

