Overlegcomité last time-out in: “Met deze cijfers kunnen we niet versoepelen”

De afgelopen week werd er luidop gedroomd van versoepelingen van de coronamaatregelen, maar De Croo moest teleurstellen. “We hebben vandaag niet de beslissing genomen die we dachten te kunnen nemen”, begon de premier vrijdag de persconferentie.

Volgens het Overlegcomité blijft de situatie in ons land bijzonder riskant. De laatste dagen stijgen de cijfers weer. “Niet alleen het aantal besmettingen, maar vooral het aantal ziekenhuisopnames is gestegen”, vertelde De Croo. “Gisteren zijn er 200 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Die cijfers stijgen overal. Dat dwingt ons om bijzonder voorzichtig te blijven. Als het stormt, kan je niet opstijgen. Met deze cijfers, kunnen we niet versoepelen. Dat zou roekeloos en onverstandig zijn.”

Daarom werd er besloten een time-out van een week in te lassen. “Een week waarin we de vinger aan de pols willen houden. We doen dit om te vermijden dat we een beslissing zouden nemen waarbij we alles van de voorbije maanden te grabbel zouden gooien.”

Koude douche

De premier riep op om vol te houden. “Het valt mij bijzonder moeilijk, dit is een koude douche. Ik wou dat het anders was. Maar ik blijf ervan overtuigd dat het moment waarop we kunnen versoepelen, eraan komt. Maar nu moeten we even wachten tot we mee duidelijkheid hebben.” Om tot dat moment van versoepelingen te komen, moeten we volgens De Croo de komende weken extra voorzichtig zijn. “Ik weet dat het moeilijk, is, dat de verleiding soms groot is. Het feit dat zoveel mensen in het ziekenhuis belanden, is een teken aan de wand. Het is aan ons allemaal samen om onze verantwoordelijkheid te nemen. Als we dat doen, is die lente van vrijheid mogelijk.”

Volgende week, vrijdag 5 maart, volgt er een nieuw Overlegcomité. “Ik hoop dat we dan over versoepelingen kunnen beslissen, maar dat hangt af van de cijfers”, voegde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) toe.