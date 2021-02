Geen Mathieu van der Poel, maar toch is Alpecin-Fenix klaar voor Omloop: “De Bondt wil schitteren, Philipsen sparen voor spurt”

Otto Vergaerde is zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad de wegkapitein van de ploeg Alpecin-Fenix. Belgisch kampioen Dries De Bondt en Jasper Philipsen krijgen een meer beschermde rol. Ploegleider Michel Cornelisse verwacht dat zijn renners de finale kunnen kruiden, ondanks de afwezigheid van Mathieu van der Poel.

“Als Belgisch kampioen in die mooie trui aan de start staan van de openingsklassieker van je land is toch altijd mooi? Dat moet een renner toch een speciaal gevoel geven”, stelt Michel Cornelisse. “Je kan er vanop aan dat Dries De Bondt wil schitteren in deze Omloop. Jasper Philipsen wordt naast De Bondt gezet. Al is het natuurlijk afwachten hoe hij de reis vanuit de Verenigde Arabische Emiraten verteerde. Ik verwacht ook veel van Silvan Dillier. Die kan ook de finale rijden van een Omloop Het Nieuwsblad. Otto Vergaerde is onze wegkapitein. Hij zal onder anderen Dillier begeleiden in de tocht naar Ninove en is het verlengstuk van mezelf in de koers.”

Mathieu van der Poel verschijnt niet aan de start van de Omloop. De Nederlander koos voor Kuurne-Brussel-Kuurne. “Geen van beide koersen stond op zijn programma, want hij zou immers de UAE Tour rijden. Dat is door allerlei omstandigheden maar deels gelukt. Natuurlijk kan Mathieu de Omloop aan. Wie de Ronde van Vlaanderen kan winnen, kan ook de openingsklassieker aan. Vergeet niet dat Van der Poel eigenlijk uit een relatief korte rustperiode komt na zijn veldritseizoen. Hij wil rustig opbouwen naar zijn Italiaans programma. Kuurne is alvast een veel minder stresserende koers dan de Omloop. Je moet ook niet te snel te zware wedstrijden rijden, vandaar volgens mij de keuze voor Kuurne”, vervolgt Cornelisse.

© Alpecin Fenix

Alpecin-Fenix wil zaterdag mee de finale kruiden. “Dat is alvast de bedoeling. Winnen is natuurlijk altijd een droom. Het koersverloop zal alvast helemaal anders zijn dan de afgelopen jaren. Nog nooit heb ik geweten dat het zo’n mooi weer was tijdens de Omloop Het Nieuwsblad. De wedstrijd zal nu misschien meer gesloten zijn. We kunnen daarom Philipsen achter de hand houden als het tot een sprint komt. Xandro Meurisse is ook snel. We verkenden niet in groep. Velen gingen individueel op pad en ikzelf verkende de wedstrijd uitvoerig met de wagen. Helemaal onbekend terrein is het parcours voor ons dus niet”, besluit Cornelisse.