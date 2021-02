Ham

Maart is jeugdboekenmaand. Dit jaar is er een speciale editie, want de jeugdboekenmaand blaast 50 kaarsjes uit. Reden genoeg voor een ‘FEEST!’. Dat is dan ook het thema dit jaar. De bieb roept iedereen op om mee te bouwen aan de grootste taart van Ham, ‘gebakken’ door alle lezende kinderen.