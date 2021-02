Met rit- en eindzege in de Ster van Bessèges heeft Tim Wellens naar goede gewoonte al vroeg in het seizoen van zich doen spreken. De Limburger van Lotto-Soudal hoopt de lijn door te trekken in de Omloop Het Nieuwsblad.

De 29-jarige Limburger boekte tot nu toe zijn grootste successen op andere, meer geaccidenteerde terreinen. Toch houdt hij van het Vlaamse werk en acht hij zich in de Omloop niet kansloos. “In eerste instantie omdat je niet honderd procent top moet zijn”, verklaart hij. “In Vlaanderen is plaatsing en tactisch inzicht veel belangrijker dan bijvoorbeeld in een wedstrijd in de Ardennen. Bij mijn eerste deelname dacht ik nog dat in Vlaanderen koersen gewoon ‘vol gas’ naar de finish rijden was. Niet dus! Ik viel van ver aan, met tegenwind, en waaide helemaal terug.”

Wellens (l) stond in 2019 al eens op het podium van de Omloop. — © BELGA

En toch is er chemie tussen Wellens en de Omloop. “Dus als je me vraagt of deze wedstrijd op mijn palmares thuishoort, dan zeg ik ja”, zegt hij. “Het is een mooie wedstrijd, belangrijk ook voor een Belgisch team. Dit is voor mij een wedstrijd met een uitroepteken. Vorig jaar was ik niet goed wegens ziekte en was ik achteraf gezien beter niet gestart.”

Maar Wellens finishte in 2019 al een keer derde. Het kan dus. “Omdat de conditie gewoon goed is. Ja, ik ben vroegtijdig uit de Ronde van de Provence gestapt. Dat was meer uit voorzorg. Ik stond op met lichte keelpijn en een beetje slijmen. Aangezien ik geen klassement meer te verdedigen had, kwam ik met de ploegleiding tot het besluit dat het beter was om uit de koers te stappen. En dat bleek een wijze beslissing. Ik ben niet ziek geworden, heb de training afgewerkt die ik moest afwerken. Als tegenprestatie naar de ploeg toe heb ik toegezegd om zondag ook Kuurne-Brussel-Kuurne te rijden. Ik wil optimaal profiteren van mijn goede conditie en als ik dan toch in België ben, dan is het maar een kleine moeite om er een tweede wedstrijd aan toe te voegen.”

Wellens won eerder dit seizoen al in de Ster van Besseges — © EPA-EFE

De Limburger heeft de concurrentie al gemonsterd. “Als Alaphilippe demarreert, dan denk ik dat het hele peloton mee zal willen zijn”, lacht hij. “En een handvol Belgen zal al goed zijn. Tegelijk is het nog een beetje koffiedik kijken omdat er nog niet veel wedstrijden geweest zijn. Maar het zou evenzeer kunnen dat er iemand wint die dit seizoen nog geen koers heeft gereden. En ik stel evenzeer vast dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert niet van de partij zullen zijn. Waarmee ik niet wil zeggen dat we niet kunnen winnen als zij er wel bij zijn. Maar ik vind het niet erg dat ze niet aan de start staan. Binnen de ploeg zijn Philippe (Gilbert, red) en ikzelf de kopmannen. We vertrekken op gelijke hoogte, het koersverloop zal bepalen wiens kaart wordt getrokken. De rest van het team draait uitstekend. We hebben tot nu toe offensief gekoerst en dat zal in de Omloop niet anders zijn. Frederik Frison was vorig jaar al een uitblinker, Florian Vermeersch heeft afgelopen winter alweer een stap voorwaarts gezet. Oldani en Kron zijn sterke jongens die in de Omloop debuteren. Het zijn stuk voor stuk renners met ambitie.”