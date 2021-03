Limburgse Wandelchallenge: Middeleeuws genieten tussen de hoogstambomen in Borgloon

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. Burgemeester Eric Awouters (Open Vld – Stroop) heeft met het befaamde doorkijkkerkje een van de absolute Limburgse wandelhotspots in huis.

Meedoen aan De Limburgse Wandelchallenge? Lees hier alles over de uitdaging, mooie prijzen en alles wat je moet doen om deel te nemen.

Eric Awouters, Burgemeester van Borgloon — © vrs

Liefhebbers van vergezichten komen in Borgloon absoluut aan hun trekken, vindt de burgemeester. “Passeer zeker langs de Bollenberg, met zijn 113 meter het hoogste punt van Borgloon. Naast het doorkijkkerkje vind je nog andere kunstwerken en markante gebouwen langs onze wandelroutes zoals bijvoorbeeld het kersentorentje uit de tv-serie Katarakt. Toch is het vooral het typische glooiende landschap dat Borgloon op de kaart zet. Al helemaal in de bloesemperiode.”

Een pleintje aan het 12de eeuwse, voormalige stadhuis van Borgloon vormt ons vertrekpunt. Wat verderop, achter de bibliotheek, hebben we vanop de burchtheuvel een prachtig zicht op de wijde omgeving. We kunnen ons perfect voorstellen waarom de graven van Loon hier in de 11de eeuw hun ondertussen verdwenen burcht optrokken.

Tijd om af te dalen! De route leidt ons via een voetgangerstunnel onder de steenweg door. Na de tunnel slaan we rechtsaf, naar een uitgestrekt cultuurlandschap van hoogstamfruitbomen, maretak in de kruinen van oude appelbomen en veldweggetjes waarover we eeuwig willen blijven kuieren.

In een nostalgische bui arriveren we op de Romeinse Kassei. De ideale plek om even halt te houden en van het uitzicht te genieten. En van een vleugje kunst, want Hans Lemmens ontwierp originele zitelementen die herinneren aan de Romeinse villa’s die hier tweeduizend jaar over de velden en boomgaarden uitkeken.

We wandelen een stukje over de Romeinse Kassei en slaan dan rechts af richting de Bollenbeg, om even verderop terug op de Romeinse Kasssei uit te komen. Een ideale plek om te picknicken en er staat zelfs een barbecue, die je kan reserveren via Toerisme Borgloon.

We wandelen verder over de Romeinse kassei richting Grootloon. We passeren nog langs een mooie, uitgestrekte hoogstamboomgaard vooraleer we het 12de eeuwse kerkje van Grootloon bereiken. Vanaf hier is het weer even klimmen door een hoogstamboomgaard. Eenmaal boven volgen we even de betonweg door de laagstamplantages om dan plots na een bocht naar rechts het befaamde doorkijkkerkje van kunstenaar Gijs Van Vaerenbergh te zien opduiken. Op de heuvel achter het kunstwerk zien we de kerk van Borgloon liggen.

We vervolgen onze weg naar Borgloon, duiken de steenweg weer onderdoor, maar nu gaan we naar rechts, naar een steil pad tussen de hagen. De route maakt nog een ommetje langs de Graaf, de voormalige stadsomwalling. Van hieruit kijken we uit over wijnkasteel De Groote Mot met haar wijngaarden op de heuvelflank. De middeleeuwse Kattesteeg voert ons recht het historisch stadscentrum in.

Praktisch

Wandeling: Greenspot Grootloon

Startplaats? De Klappoel, Kortestraat in Borgloon

Lengte? 8,8 km, of 11.900 stappen in 2 uur

Signalisatie? Oranje plus-teken

Nodig? Waterdichte stapschoenen zijn aangeraden

© www.wandeleninlimburg.be

