Lara Gut-Behrami blijft triomferen: Zwitserse wint nu ook de afdaling in Val di Fassa

Gut-Behrami klokte af na 1:23.93 en was daarmee twee honderdsten sneller dan de Oostenrijkse Ramona Siebenhofer. De Zwitserse wereldkampioene Corinne Suter vervolledigde op 26 honderdsten het podium.

Op het voorbije WK in Cortina d’Ampezzo kroonde Suter zich tot wereldkampioene afdaling voor de Duitse Kira Weidle (vrijdag vierde) en Gut-Behrami. Die laatste pakte in Italië goud op de reuzenslalom en Super-G.

Voor de 29-jarige Gut-Behrami is het de 31e WB-zege uit haar carrière, de vijfde dit seizoen (na winst in vier Super-G’s).

© EPA-EFE

In de tussenstand van de wereldbeker afdaling behoudt de Italiaanse Sofia Goggia (out met een knieblessure) na zes van de acht manches de leiding. In de algemene wereldbeker wipt Gut-Behrami na 23 races (van de 33) over de Slovaakse Petra Vlhova (vrijdag negende) naar de eerste plaats.

Zaterdag staat op dezelfde locatie een tweede afdaling op het programma, zondag volgt een Super-G.