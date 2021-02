Philippe Gilbert won vijftien jaar geleden voor het eerst de Omloop Het Nieuwsblad: “Mijn eerste grote zege ooit, die vergeet ik niet”

De wedstrijd heette nog Omloop Het Volk, Française des Jeux was zijn werkgever en de finish lag in Lokeren. Zo lang is het dus al geleden, van 2006 om exact te zijn, dat Philippe Gilbert op 23-jarige leeftijd voor het eerst in zijn carrière de Belgische openingsklassieker won. Iets wat hij twee jaar later nog eens overdeed en morgen een derde keer hoopt te doen.

Fysiek gaat het almaar beter met Philippe Gilbert, glundert de inmiddels 38-jargie kopman van Lotto Soudal. Een val in de Tour van 2020 legde een serieuze hypotheek op zijn voorbereiding. “Mijn knie bezorgt me almaar minder last. Dat is een goed teken. Dat maakt het mentaal ook makkelijker, het motiveert me. En de zon schijnt.”

Gilbert donderdag op verkenning. — © Peter Malaise

Gilbert blikt met voldoening terug op zijn twee eerdere zeges. “De eerste overwinning kwam er na een korte solo, voor mijn tweede zege pakte ik uit met een aanval van ver. Het was in 2006 mijn eerste grote zege ooit, die vergeet ik niet. Ik herinner me nog goed de emoties die de winst bij mij losmaakte. Of ik nog in staat ben om zo’n nummertje op te voeren? Mijn zeges in Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn toch vrij recent. Dus ja, ik denk dat ik het nog in mij heb.”

Met zijn twee eerdere zeges kent Gilbert de waarde van de Omloop Het Nieuwsblad. “Het is een mooie koers die ik maar al te graag een derde keer wil winnen”, aldus de kopman van Lotto Soudal. “Zeker voor een Belgische sponsor is het een belangrijke wedstrijd. Mijn doelen liggen misschien later op het seizoen maar als ik een mooi resultaat kan rijden, dan ga ik het zeker niet laten liggen. De conditie is redelijk. Nog niet top maar dat moet volstaan voor een plaats in de top tien. En in functie van de wedstrijden die later dit voorjaar volgen kan het nooit kwaad om een keer diep te gaan.”

Gilbert looft het collectief van Lotto Soudal. De kern is niet enkel verjongd maar ook versterkt, vindt hij. En met Tim Wellens naast zich hoeft hij het kopmanschap niet alleen te dragen. “Tim heeft in Bessèges laten zien hoe goed hij al is. Dat maakt het ook voor mij makkelijker, het is altijd goed om sterke renners rondom jou te hebben. Heel de ploeg draait trouwens op hoog niveau. In de wedstrijden die we tot nu toe reden, hebben we al fraaie dingen laten zien. Wie de favoriet is? Overal waar hij start, is Julian Alaphilippe één van de favorieten, zo niet de favoriet. Dat zal morgen niet anders zijn. In de wedstrijden die ik reed, zag ik al veel jongens op een hoog niveau rijden. En ook diegenen die nog niet gekoerst hebben, zullen goed zijn. Er is hard gewerkt deze winter omdat veel renners weer vrezen dat het een kort seizoen zal zijn. ”

Gilbert wijst de weg. — © BELGA

De Monegask is als ‘syndicalist’ nauw betrokken bij de discussie die momenteel in het peloton heerst omtrent de veiligheid. Veel van zijn collega’s zijn het duidelijk niet eens met de nieuwe maatregelen die de UCI heeft opgelegd in verband met de toegestane posities op de fiets. “Als er een zadel op een fiets staat, dan heeft dat een reden”, klinkt Gilbert resoluut. “Ik snap dat bepaalde posities efficiënter zijn maar ik vind niet dat zo’n positie thuishoort wanneer ze in het peloton rijden. Als je dan valt, dan breng je ook andere renners in gevaar. De commentaren van mijn collega’s? Ik zou graag hebben dat meer renners deelnemen aan de gesprekken en de vergaderingen, dat ze hun mails lezen, dat ze tijd en energie in de discussie te steken. Als ze vragen hebben, staan zowel UCI als CPA klaar om voor antwoorden te zorgen. Dat zou veel meer nut hebben dan gewoon wat commentaar geven via sociale media.”