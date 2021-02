Angstaanjagende ‘tornado’ blijkt zwerm muggen

Hevige regen in de buurt van Buenos Aires in Argentinië leidde tot een opvallend natuurfenomeen. Bestuurders konden een heuse tornado vastleggen op camera. Maar toen ze dichterbij kwamen, ontdekten ze dat er van een windhoos geen sprake was: het was een enorme zwerm muggen.

De muggen zouden volgens enkele natuurkundigen binnen twee weken weer verdwenen moeten zijn. Daarom besluit de Argentijnse overheid om geen hevige strijdmiddelen tegen de vervelende insecten in te zetten.

