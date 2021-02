De zijscheiding is uit, de middenscheiding helemaal in

Gen Z is geen fan van de zijscheiding. Een kapsel met middenscheiding daarentegen is het voor jongeren, geboren tussen 1996 en 2012, wél helemaal. Dat blijkt uit video’s op TikTok. Als je jezelf eraan wilt wagen, hoef je niet naar de kapper. Een kammetje is voldoende om de look in een wip te bekomen.

Slecht nieuws voor liefhebbers van de zijscheiding: de stijl is anno 2021 volledig uit. Op TikTok is een klassieke middenscheiding razend populair. De look heeft met de #middlepartchallenge zelfs al een eigen hashtag om mensen aan te moedigen een middenscheiding te proberen. “Als mijn haar in een zijscheiding ligt, voelt het een beetje als... 2013”, zegt Phoebe Langwell, een 19-jarige TikTokker met meer dan 400.000 volgers. “Ik wil niet onbeleefd klinken, maar de stijl bleef zodanig lang populair waardoor deze nu ouderwets is.”

Nieuw is het concept van de middenscheiding allesbehalve. In de jaren twintig, zeventig en negentig was het al hip om je haar gordijngewijs langs beide kanten van het gezicht te laten vallen. Aan het begin van het nieuwe millennium vervaagde de trend echter en werd er vaker gekozen voor een zijscheiding, waarbij een kant van het gezicht mysterieus werd bedekt. Twintig jaar later lijken de gloriedagen voorbij...

De afgelopen maanden doken meerdere trends op die suggereerden dat de middenscheiding aan een comeback bezig was. De zogenoemde curtain bangs, een froufrou die openvalt op het voorhoofd was daar een van. Ook het idee achter rogue hair, een kapsel waarbij twee brede strengen haar links en rechts van het gezicht in een opvallende kleur werden geverfd, vestigde de aandacht op de middenscheiding. Net als vlechtjes aan beide kanten ervan.

Een middenscheiding kun je au naturel laten, maar met een paar speldjes aan de zijkanten krik je de lieflijkheid van je look op. Of breng een beetje volumepoeder aan bij de wortels voor een kapsel met een seventies vibe. Liever sluik zoals Kim Kardashian? Een keratinebehandeling houdt het effect maandenlang vast. Mag het iets gewaagder, dan kun je de toer van zangeres Billie Eilish op. Zij zweert al jaren bij een fluokleurige uitgroei, links en rechts van de modieuze haarstreep. Een weetje van BV-kapper Jochen Vanhoudt - ook van toepassing voor wie een korter kapsel heeft: een middenscheiding kan je gezicht optisch slanker maken.

De zijscheiding, die ongetwijfeld over een paar jaar terugkomt, is niet het enige wat volgens de tieners van vandaag passé is. Zo zijn skinny jeansbroeken oubollig en ook de emoticon die huilt van het lachen is gedateerd. In plaats daarvan drukken ze een virtuele lachbui liever uit met een doodskop, een verwijzing naar zichzelf ‘ziek of doodlachen’.

