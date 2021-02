Leerlingen De Blinker maken gekste creaties met Lego We Do

De leerlingen De Blinker in Lummen werkten drie weken lang met 'Lego We Do'. Met de bouwsteentjes mochten ze verschillende dingen maken. Van auto's tot kranen tot eigen ontwerpen.

De leerlingen van meester Dave en meester Bart uit De Blinker hebben drie weken lang met Lego We Do mogen werken. “Voor we mochten beginnen met bouwen, hebben we eerst al de dozen nagekeken en gesorteerd”, vertelt leerling Sam. “Daarna mochten we per twee aan de hand van de boeken allerlei dingen bouwen: een auto, een kraan… Heel plezant!”

“De tweede week mochten we zelf een auto bouwen”, vult Sänne aan. “Eerst hielden we een race om te kijken wie de snelste auto gebouwd had. Daarna gingen we ervoor om de mooiste auto te bouwen. Dat was echt heel leuk.” Ook Keynes vond het bouwen tof. “De dingen die we bouwden, werden ook enkele dagen in de klas op de kast tentoongesteld. Er waren echt heel mooie dingen bij”, aldus Keynes. “De derde week mochten we zelf kiezen wat we wilden bouwen”, vult Jelle nog aan. “Het was leerzaam, maar ook grappig om te zien wat voor creatieve dingen we allemaal gemaakt hadden. Ik heb tijdens die drie weken leren samenwerken en ook out-of-the-box leren denken.”