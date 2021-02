Limburg bouwt nieuwe school in Rwanda

Het Genkse Kisarocomité en het provinciebestuur van Limburg zorgen ervoor dat de kinderen in de wijkschool van Murama les kunnen volgen in splinternieuwe gebouwen. Door deze samenwerking konden er al drie nieuwe klassen gebouwd worden in de Rwandese wijk.

Toen broeder Cyriel in 1972 van Bokrijk naar Rwanda vertrok om er jonge boeren op te leiden, besteedde hij ook veel aandacht aan het kleuter- en het basisonderwijs in de streek. De eerste schoolgebouwen die hij in de jaren 70 oprichtte in Murama, het centrum van Kisaro, waren na bijna vijftig jaar toe aan een grondige opknapbeurt. Sommige van die gebouwen werden gerenoveerd, andere afgebroken en heropgebouwd.

Het Kisarocomité engageerde zich, gespreid over twee jaar, om twee gebouwen op te trekken van elk drie klassen en ging voor een subsidie aankloppen bij het provinciebestuur van Limburg dat sinds de jaren 60 van de vorige eeuw projecten ondersteunt in ontwikkelingslanden. Daarbij wil de provincie de nadruk leggen op de ondersteuning van kleinschalige structurele projecten met een duidelijke link naar de provincie.

Drie klassen

De plannen werden opgesteld, de oude gebouwen afgebroken en de nieuwe opgetrokken. Daarvoor zorgde de eigen bouwploeg van het project, geholpen door de leerlingen van de beroepsopleiding en in het bijzonder de afdelingen bouw, schrijnwerkerij en metaal. Ondanks corona en ondanks de mondmaskers die het werk zeker niet vergemakkelijkten, ging het toch snel met de eerste drie klassen. In september begon de bouwploeg eraan, in januari was het werk voltooid. De totale kostprijs voor dit gebouw bedroeg zo’n 16.400 euro. De provincie legde 10.000 bij, het Genkse comité zorgde voor de rest.